BRASIL
Check-in digital obrigatório em hotéis: o que muda para sua viagem
Nova regra da FNRH Digital promete acabar com as filas nas recepções, mas gera dúvidas sobre privacidade e uso de dados
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O check-in em hotéis e pousadas de todo o Brasil mudou. Desde o dia 20 de abril de 2026, o preenchimento da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) passou a ser obrigatoriamente digital.
A medida, estabelecida pelo Ministério do Turismo (MTur), visa modernizar o setor e agilizar o atendimento, mas também acendeu o alerta de viajantes sobre a segurança das informações.
Se você tem viagem marcada, confira os detalhes essenciais para não perder tempo na recepção.
O que mudou no check-in dos hotéis?
A principal alteração é o fim do papel. Agora, todo estabelecimento registrado no Cadastur deve utilizar o sistema eletrônico. Para o turista, a maior vantagem é a possibilidade de realizar o pré-check-in antes mesmo de sair de casa.
Como funciona o novo processo
- Acesso via QR Code ou link: ao chegar no hotel (ou via e-mail de confirmação), você recebe um código.
- Identificação: o login pode ser feito com sua conta Gov.br, certificado digital ou preenchimento manual de dados.
- Agilidade: com os dados enviados previamente, basta apresentar um documento com foto para retirar a chave do quarto.
Privacidade: meus dados vão para a Receita Federal?
Uma das maiores preocupações circulando nas redes sociais é sobre o monitoramento do cidadão. O Ministério do Turismo é enfático: não há compartilhamento automático de dados individuais com a Receita Federal.
Pontos-chave sobre sua segurança:
- Proteção (LGPD): o sistema segue a Lei Geral de Proteção de Dados. As informações são criptografadas e armazenadas pelo Serpro.
- Uso estatístico: o governo utiliza os dados de forma agregada para entender o fluxo de turistas, motivos de viagem e ocupação hoteleira.
- Acesso policial: assim como no modelo antigo, dados individuais só são cedidos mediante ordem judicial ou policial.
Regras para acompanhantes e menores
O novo sistema facilita a viagem em família. O titular da reserva pode incluir todos os acompanhantes no mesmo formulário.
- Dependentes: devem ter dados básicos informados (nome, CPF ou documento de identidade e data de nascimento).
- Estrangeiros: o sistema aceita passaporte ou documento de identidade de países do Mercosul.
O que acontece se o hotel não usar o sistema?
Hotéis e pousadas que insistirem no modelo físico estão sujeitos a penalidades previstas na Portaria MTur nº 41/2025. As sanções incluem:
- Advertências formais.
- Multas pesadas para reincidentes.
- Suspensão do selo Cadastur, essencial para obter financiamentos e participar de programas governamentais.
Dicas para uma hospedagem sem estresse
Para garantir que sua chegada ao hotel seja a mais rápida possível, siga este checklist:
- Faça o pré-check-in: se o hotel enviar o link por e-mail, preencha-o. Isso economiza até 15 minutos na recepção.
- Tenha o Gov.br atualizado: o login pelo portal do governo é o caminho mais rápido para validar sua identidade.
- Verifique o Wi-Fi: caso não tenha sinal de celular na chegada, os hotéis são obrigados a fornecer ponto de acesso para o preenchimento digital.
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