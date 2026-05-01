Check-in digital obrigatório em hotéis: o que muda para sua viagem

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Confira detalhes essenciais para não perder tempo na recepção - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

O check-in em hotéis e pousadas de todo o Brasil mudou. Desde o dia 20 de abril de 2026, o preenchimento da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) passou a ser obrigatoriamente digital.

A medida, estabelecida pelo Ministério do Turismo (MTur), visa modernizar o setor e agilizar o atendimento, mas também acendeu o alerta de viajantes sobre a segurança das informações.

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Se você tem viagem marcada, confira os detalhes essenciais para não perder tempo na recepção.

O que mudou no check-in dos hotéis?

Confira detalhes essenciais para não perder tempo na recepção | Foto: Reprodução internet

A principal alteração é o fim do papel. Agora, todo estabelecimento registrado no Cadastur deve utilizar o sistema eletrônico. Para o turista, a maior vantagem é a possibilidade de realizar o pré-check-in antes mesmo de sair de casa.

Como funciona o novo processo

Acesso via QR Code ou link: ao chegar no hotel (ou via e-mail de confirmação), você recebe um código.

Identificação: o login pode ser feito com sua conta Gov.br, certificado digital ou preenchimento manual de dados.

Agilidade: com os dados enviados previamente, basta apresentar um documento com foto para retirar a chave do quarto.

Privacidade: meus dados vão para a Receita Federal?

Uma das maiores preocupações circulando nas redes sociais é sobre o monitoramento do cidadão. O Ministério do Turismo é enfático: não há compartilhamento automático de dados individuais com a Receita Federal.

Pontos-chave sobre sua segurança:

Proteção (LGPD) : o sistema segue a Lei Geral de Proteção de Dados. As informações são criptografadas e armazenadas pelo Serpro.

: o sistema segue a Lei Geral de Proteção de Dados. As informações são criptografadas e armazenadas pelo Serpro. Uso estatístico: o governo utiliza os dados de forma agregada para entender o fluxo de turistas, motivos de viagem e ocupação hoteleira.

Acesso policial: assim como no modelo antigo, dados individuais só são cedidos mediante ordem judicial ou policial.

Regras para acompanhantes e menores

O novo sistema facilita a viagem em família. O titular da reserva pode incluir todos os acompanhantes no mesmo formulário.

Dependentes: devem ter dados básicos informados (nome, CPF ou documento de identidade e data de nascimento).

Estrangeiros: o sistema aceita passaporte ou documento de identidade de países do Mercosul.

O que acontece se o hotel não usar o sistema?

Hotéis e pousadas que insistirem no modelo físico estão sujeitos a penalidades previstas na Portaria MTur nº 41/2025. As sanções incluem:

Advertências formais.

Multas pesadas para reincidentes.

Suspensão do selo Cadastur, essencial para obter financiamentos e participar de programas governamentais.

Dicas para uma hospedagem sem estresse

Para garantir que sua chegada ao hotel seja a mais rápida possível, siga este checklist: