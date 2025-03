Chefe do TCP é preso em clínica de estética durante harmonização facial

De acordo com as investigações, Chocolate, de 61 anos, atuava como químico da facção - Foto: Reprodução / PCERJ

Apontado como um dos principais líderes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), Luiz Carlos de Lomba, conhecido como "Chocolate", foi preso na manhã desta quinta-feira, 13, em Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro. A ação fez parte da Operação Espoliador, que tem como alvo foragidos por crimes como roubo, latrocínio e receptação.

De acordo com as investigações, Chocolate, de 61 anos, atuava como químico da facção e era responsável por avaliar a qualidade da cocaína comercializada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Nos últimos anos, porém, ele deixou a comunidade e passou a trabalhar remotamente para a organização criminosa.

A prisão ocorreu em uma clínica de estética, onde ele passava por uma consulta para um novo procedimento. Segundo a Polícia Civil, Chocolate já havia feito uma harmonização facial para modificar sua aparência e tentar despistar as autoridades.

Contra ele, havia um mandado de prisão expedido em 2024 pelos crimes de associação criminosa e roubo. Além disso, o criminoso responde a pelo menos 35 processos. Em 2021, ele foi identificado como um dos responsáveis por organizar bailes funk na Vila do João, no Complexo da Maré, usados para ampliar o faturamento do tráfico de drogas.

A captura foi realizada por equipes da Delegacia de Defraudações (DDEF), da 21ª DP (Bonsucesso) e da 143ª DP (Itaperuna). A Polícia Civil segue investigando a atuação de Chocolate e de outros membros do TCP.