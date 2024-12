Chefe, ex-mulher e mecânico são mortos por agente de escolta

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) lamentou as mortes - Foto: Divulgação / SAP

O agente de escolta de presos Eduardo de Souza Silva, de 43 anos, protagonizou um dia de violência no interior de São Paulo nesta segunda-feira, 16, quando tirou a vida de três pessoas em ataques realizados em duas cidades diferentes. Entre as vítimas estão o chefe e a ex-companheira de Eduardo, identificado também pelo apelido de "Milho". Ele se entregou à Polícia Civil em Presidente Prudente no mesmo dia e prestava depoimento no momento da publicação desta reportagem.

Embora as autoridades ainda não tenham esclarecido oficialmente a motivação do triplo homicídio, pessoas próximas apontam uma possível razão passional, especialmente devido ao divórcio recente de Eduardo e sua ex-esposa, Solange.

O primeiro ataque ocorreu em Regente Feijó, onde Eduardo atirou contra Ricardo Massaranduba, de 49 anos, na presença da esposa da vítima. Ricardo foi levado ao hospital, mas chegou sem vida.

Enquanto os policiais isolavam a cena do crime, outro homicídio foi relatado, a poucos metros de distância. Solange foi encontrada morta na Rua José Carlos da Rocha, também vítima do agente.

Pouco tempo depois, um terceiro assassinato foi registrado em Anhumas, cidade vizinha. A vítima, um homem ainda não identificado oficialmente, trabalhava como mecânico.

Eduardo estava lotado na Penitenciária “Tacyan Menezes de Lucena”, em Martinópolis. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) lamentou as mortes em nota e informou que abriu uma investigação para acompanhar o caso.