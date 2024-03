Choperia vazia por um mês fica lotada após vídeo viralizar; assista | A TARDE

A máxima de que nem tudo está perdido parece que ganhou mais força. Dessa vez, um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrando o bar ‘Downtown Gastrobar’ sem clientes, repercutiu de forma positiva mostrando o estabelecimento chieo de clientes nesta quinta-feira, 8.

O bar, que fica no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus, contou com a presença do cantor Uendel Pinheiro. O artista fez um show um show gratuito. O local foi inaugurado há cerca de um mês.

“Sem ingresso, sem couvert! Apenas pagode e cerveja! A gente vai lotar essa bagaça é hoje! Minha tropa do Samba! Conto com vocês! O samba sem hora pra acabar é por minha conta! O consumo da casa pra ajudar é com vocês”, publicou @uendelpinheiro no seu Instagram.

Nas redes sociais, Jamille, que é autora do vídeo que mostra o bar vazio, agradeceu a cada seguidor que compartilhou o vídeo e fez ganhar toda essa repercussão. “Fiquei surpresa, jamais esperei que fosse ter tanta repercussão assim, fico feliz que pude contribuir de alguma forma!”, disse.



Na postagem, o ex-BBB Arthur Aguiar comentou: “Esse é o significado de ajudar o outro sem querer ou esperar nada em troca! Linda a sua atitude! Que ela possa inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Você não precisa ter muito pra ajudar, você só precisa querer dar o que você tem e pode”, disse.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais