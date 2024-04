Chuvas intensas: Inmet emite alertas para quatro regiões | A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou neste domingo, 24, para as chuvas intensas para a maior parte das regiões do Brasil. Os alertas estão distribuídos em 'Grande Perigo', 'Perigo' e 'Perigo Potencial'

O Sudeste que enfrenta nos últimos dias forte temporal, e que causou a morte de quase 20 pessoas, tem alerta de 'Grande Perigo'. Para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o aviso é de 'Perigo' e 'Perigo Potencial'.

No Rio de Janeiro, uma das áreas com aviso de maior intensidade, o temporal deixou ao menos 8 mortos. As ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros incluem cortes de árvores, deslizamentos de terra, desabamentos e inundações.

Seguem em alerta vermelho áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. "Ainda que o aviso vermelho não inclua as cidades de Petrópolis e Teresópolis, na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, a previsão também indica chuva de até 100 mm em 24h nestas áreas", reforça o Inmet.

Na Bahia, o alerta de Perigo Potencial é no município de Cocos, no interior do estado. Os estados nordestinos que estão também em alerta são Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba.