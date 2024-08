Ciclone extratropical vai reforçar onda de frio no Brasil; entenda

O fenômeno vai impulsionar ventos frios para grande parte do Brasil - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Brasil vai enfrentar nova onda de frio ainda mais acentuada nos próximos dias, principalmente nas áreas localizadas ao sul do país, devido à formação de um ciclone extratropical em alto mar. O fenômeno não passará sobre nenhuma região brasileira, mas impactará na temperatura.

De acordo com o Climatempo, a combinação da formação do ciclone com a passagem de uma alta pressão sobre o país criará um verdadeiro “corredor de vento”.

O fenômeno vai impulsionar ventos frios para grande parte do Brasil, especialmente no início da próxima semana. A expectativa é de que segunda-feira, 12, terça-feira, 13, e quarta-feira, 14, sejam os dias mais gelados.