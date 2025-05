Cidade brasileira tem fenômeno natural único na Terra; saiba qual

Urupema tem cachoeira que fica congelada - Foto: Marleno Muniz/Arquivo Pessoal

O Brasil é conhecido por ser um país com muitas praias tropicais e calor escaldante. O que pouca gente imagina é que existe um lugar que parece ter saído de um cenário europeu.

Localizada na Serra Catarinense, no sul do Brasil, Urupema surpreende por seus invernos rigorosos, paisagens cobertas de neblina e um fenômeno natural que não ocorre em nenhum outro lugar do planeta nas mesmas condições: uma cachoeira que congela completamente, ao ar livre.

Segundo informações do Tribuna de Minas, no topo do Morro das Torres, ponto mais alto da cidade, uma pequena queda d’água se transforma em uma escultura de gelo nos dias mais frios do inverno.

O fenômeno ocorre quando as temperaturas ficam vários dias seguidos abaixo de zero, cristalizando a água em movimento e criando um verdadeiro espetáculo visual.

Com altitude superior a 1.300 metros e exposição direta às massas de ar polar que cruzam o continente, Urupema frequentemente registra as temperaturas mais baixas do Brasil, com termômetros marcando -6°C ou menos durante os picos do inverno.

Espetáculo no "Brasil gelado"

Poucos lugares no mundo têm cachoeiras que congelam de forma natural e visível, mas o que torna Urupema única no planeta é a combinação específica de altitude, clima, geografia e localização no hemisfério sul.

Trata-se de um evento que atrai não apenas curiosos e turistas, mas também meteorologistas e pesquisadores intrigados com a formação dos cristais de gelo em pleno território brasileiro.

A imagem da água paralisada no ar, formando estruturas que mais lembram uma obra de arte esculpida pelo tempo, virou cartão-postal de Urupema e símbolo de sua vocação para o turismo de inverno.

Onde está localizada a cidade brasileira?

A cidade está situada a cerca de 200 km de Florianópolis, capital de Santa Catarina, com acesso facilitado por rodovias asfaltadas e paisagens deslumbrantes.

Para quem chega de avião, o Aeroporto Regional do Planalto Serrano, em Lages, é o mais próximo, embora voos para a capital catarinense sejam mais frequentes.