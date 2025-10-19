Menu
BRASIL
BRASIL

Cidade é conhecida como 'formigueiro humano' onde não há mais espaço

Município brasileiro possui taxa de urbanização de quase 100%

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

19/10/2025 - 17:08 h
Cidade do interior de SP possui mais de 273 mil habitantes
Cidade do interior de SP possui mais de 273 mil habitantes -

A expansão das cidades em todo o Brasil é um retrato do constante movimento da migração dos grandes centros, já tomados de pessoas e edifícios, para municípios menores onde se busca um pouco mais de tranquilidade.

No entanto, a cidade de Taboão da Serra, Grande São Paulo, é um exemplo de lugar para onde não se deve ir por conta da enorme quantidade de prédios e quase nenhum terreno livre para novas construções. A cidade que já foi conhecida como uma pequena vila rural, hoje é tida como o verdadeiro “formigueiro humano”. As informações são do portal Gazeta SP.

Com mais de 13 mil habitantes por quilômetro quadrado, a cidade é uma das mais densamente povoadas do Brasil. No início do século passado ainda fazia parte de Itapecerica da Serra e a área de cerca de 20 km² era basicamente composta por plantações e sítios.

IBGE divulga população total do Brasil, veja o número e quanto mudou
Bahia tem 2º maior aumento de internautas do país
Bahia tem mais de 1 milhão de habitantes em áreas de Unidade de Conservação

Já em 1959, com a emancipação política, Taboão ganhou autonomia e começou a receber infraestrutura como. Praças, parques e escolas. Ao passar dos anos morar nesta singela cidade significava ter preços que cabem no bolso da maioria e acesso tranquilo à capital do estado.

Atualmente com mais de 273 mil habitantes, Taboão da Serra está lotada. Em uma área de apenas 20 km², não há mais espaço físico para novas construções. A taxa de urbanização é de quase 100%.

O município se tornou mais um exemplo negativo do crescimento desordenado que costuma acontecer no Brasil com o seguintes fatores:

  • Ruas e avenidas constantemente lotadas;
  • Poucos espaços de lazer e convivência;
  • Serviços públicos sobrecarregados;
  • Trânsito intenso e falta de vagas para estacionar.

x