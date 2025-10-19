BRASIL
Cidade é conhecida como 'formigueiro humano' onde não há mais espaço
Município brasileiro possui taxa de urbanização de quase 100%
Por Bernardo Rego
A expansão das cidades em todo o Brasil é um retrato do constante movimento da migração dos grandes centros, já tomados de pessoas e edifícios, para municípios menores onde se busca um pouco mais de tranquilidade.
No entanto, a cidade de Taboão da Serra, Grande São Paulo, é um exemplo de lugar para onde não se deve ir por conta da enorme quantidade de prédios e quase nenhum terreno livre para novas construções. A cidade que já foi conhecida como uma pequena vila rural, hoje é tida como o verdadeiro “formigueiro humano”. As informações são do portal Gazeta SP.
Com mais de 13 mil habitantes por quilômetro quadrado, a cidade é uma das mais densamente povoadas do Brasil. No início do século passado ainda fazia parte de Itapecerica da Serra e a área de cerca de 20 km² era basicamente composta por plantações e sítios.
Já em 1959, com a emancipação política, Taboão ganhou autonomia e começou a receber infraestrutura como. Praças, parques e escolas. Ao passar dos anos morar nesta singela cidade significava ter preços que cabem no bolso da maioria e acesso tranquilo à capital do estado.
Atualmente com mais de 273 mil habitantes, Taboão da Serra está lotada. Em uma área de apenas 20 km², não há mais espaço físico para novas construções. A taxa de urbanização é de quase 100%.
O município se tornou mais um exemplo negativo do crescimento desordenado que costuma acontecer no Brasil com o seguintes fatores:
- Ruas e avenidas constantemente lotadas;
- Poucos espaços de lazer e convivência;
- Serviços públicos sobrecarregados;
- Trânsito intenso e falta de vagas para estacionar.
