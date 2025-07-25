Cidade mais fria do Brasil impressiona com cachoeira congelada

Refúgio das Águas - Foto: Divulgação | Portal de Turismo de Urupema

A cidade de Urupema, em Santa Catarina, tornou-se um dos principais destinos de inverno do Brasil graças a um fenômeno natural raro: uma cachoeira que congela completamente nos dias mais frios do ano. Localizada na Serra Catarinense, a 1.425 metros de altitude, Urupema é considerada a cidade mais fria do Brasil e registra temperaturas negativas com frequência durante o inverno.

O fenômeno acontece no topo do Morro das Torres, onde a queda d’água se transforma em uma escultura natural de gelo. Em dias consecutivos de frio intenso, com termômetros marcando até -6 °C, a água em movimento congela por completo, formando cristais que cobrem toda a estrutura da cachoeira. Segundo a prefeitura do município, não há registro de fenômeno semelhante em outra parte do mundo.

A cidade está a cerca de 200 km de Florianópolis e pode ser acessada por rodovias asfaltadas. Outra opção é o Aeroporto Regional de Lages, que recebe voos regulares e está a menos de 100 quilômetros do município.

Cachoeira congelada em Urupema | Foto: Divulgação | Portal de Turismo de Urupema

Turismo de inverno

Com clima que lembra o de regiões montanhosas da Europa, Urupema atrai turistas em busca de frio extremo, geada e até neve, que é registrada em média cinco vezes por ano. A cidade também oferece atrações voltadas ao turismo de natureza e turismo ecológico, com trilhas em meio a araucárias centenárias, cachoeiras escondidas e observação de aves raras, como o papagaio-charão, que sobrevoa a região entre os meses de março e junho em busca de pinhões.

A gastronomia é outro atrativo. Conhecida como a capital catarinense da truta, Urupema mantém um projeto de piscicultura em rios locais há mais de 15 anos. Restaurantes da cidade servem pratos típicos à base do peixe, sempre com ingredientes frescos e valorização da cultura regional. As pousadas espalhadas pelas montanhas completam a experiência, oferecendo hospedagem acolhedora e vistas panorâmicas da serra.

Premiada pela ONU

Urupema também se destaca pela qualidade de vida. O município recebeu reconhecimento da ONU por suas políticas públicas sustentáveis. O saneamento básico atende quase 100% das residências, inclusive na zona rural. Há incentivo ao uso reduzido de agrotóxicos e à agricultura orgânica, reforçando o compromisso com o meio ambiente e a saúde da população.

Com paisagens geladas, cachoeira congelada e clima europeu, Urupema é hoje um dos destinos mais curiosos e fotogênicos do turismo de inverno no Brasil. Ideal para quem busca natureza, baixas temperaturas e tranquilidade sem sair do país.