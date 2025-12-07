Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FÉRIAS

Réveillon na praia: os 5 destinos litorâneos mais buscados

Os destinos litorâneos lideram o ranking

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/12/2025 - 9:27 h | Atualizada em 07/12/2025 - 10:12
Imagem ilustrativa da imagem Réveillon na praia: os 5 destinos litorâneos mais buscados
-

Dezembro chegou e, com ele, muitas pessoas começam a organizar como celebrarão as festas de fim de ano. Entre os turistas brasileiros, os destinos litorâneos têm sido os mais procurados.

Segundo um levantamento da empresa Booking.com, dois lugares do Nordeste estão em destaque na lista. No entanto, Rio de Janeiro, no Sudeste, lidera o ranking.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A pesquisa considerou quem pretende viajar entre os dias 20 de dezembro de 2025 e 3 de janeiro de 2026. O levantamento leva em conta o volume de buscas por acomodações.

Leia Também:

De graça! Academia famosa libera entrada de jovens durante as férias
Escolas da Bahia podem abrir aos fins de semana e durante as férias
5 paraísos brasileiros imperdíveis para curtir as férias de janeiro

Confira os destinos mais procurados:

  1. Rio de Janeiro (RJ) - Sudeste
  2. Porto de Galinhas, em Ipojuca (PE) - Nordeste
  3. Ubatuba (SP) -Sudeste
  4. Maceió (AL) - Nordeste
  5. Florianópolis (SC) - Sul

1) Rio de Janeiro (RJ) – Região Sudeste

Cidade que abriga cartões-postais do Brasil e uma das maravilhas do mundo, o Rio costuma ser um dos destinos mais procurados tanto por turistas nacionais, quanto estrangeiros, principalmente no réveillon e Carnaval.

No local, há praias famosas como Copacabana e Ipanema. O Rio de Janeiro combina natureza, cultural intensa e grande oferta gastronômica.

2) Porto de Galinhas, Ipojuca (PE) – Região Nordeste

Um dos destinos mais procurados do Nordeste, Porto de Galinhas é conhecido pelas piscinas naturais de águas cristalinas e mornas, além da extensa faixa de areia branca.

No local, além de curtir a praia, é possível fazer passeios com jangadas e buggy pelas vizinhaça.

3) Ubatuba (SP) – Região Sudeste

Com mais de 100 praias, Ubatuba é um dos principais destinos do litoral paulista. O local é um misto de área urbana com natureza, e tem trilhas, cachoeiras e ilhas.

Ubatuba é popular entre surfistas e amantes do ecoturismo e é procurada, principalmente, por habitantes do Estados de São Paulo, que desejam contato com a natureza sem viajar para longe.

4) Maceió (AL) – Região Nordeste

A capital alagoana combina praias urbanas de águas azul-turquesa, como Ponta Verde e Pajuçara. No entanto, os destinos mais procurado são Maragogi e São Miguel dos Milagres

Além das belas praias, o lugar tem uma culinária regional única e oferece um bom custo-benefício.

5) Florianópolis (SC) – Região Sul

Conhecida como “Ilha da Magia”, a cidade reúne inúmeras praias, entre elas as famosas Jurerê e Lagoinha do Leste.

A vida noturna também chama a atenção, principalmente no verão. Os turistas têm acesso à boa gastronomia, trilhas e esportes aquáticos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Booking.com destinos turísticos festas de fim de ano Nordeste do Brasil Rio de Janeiro viagens de verão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x