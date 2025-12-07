Réveillon na praia: os 5 destinos litorâneos mais buscados

- Foto: Wikimedia Commons

Dezembro chegou e, com ele, muitas pessoas começam a organizar como celebrarão as festas de fim de ano. Entre os turistas brasileiros, os destinos litorâneos têm sido os mais procurados.

Segundo um levantamento da empresa Booking.com, dois lugares do Nordeste estão em destaque na lista. No entanto, Rio de Janeiro, no Sudeste, lidera o ranking.

A pesquisa considerou quem pretende viajar entre os dias 20 de dezembro de 2025 e 3 de janeiro de 2026. O levantamento leva em conta o volume de buscas por acomodações.

Confira os destinos mais procurados:

Rio de Janeiro (RJ) - Sudeste Porto de Galinhas, em Ipojuca (PE) - Nordeste Ubatuba (SP) -Sudeste Maceió (AL) - Nordeste Florianópolis (SC) - Sul

1) Rio de Janeiro (RJ) – Região Sudeste

Cidade que abriga cartões-postais do Brasil e uma das maravilhas do mundo, o Rio costuma ser um dos destinos mais procurados tanto por turistas nacionais, quanto estrangeiros, principalmente no réveillon e Carnaval.

No local, há praias famosas como Copacabana e Ipanema. O Rio de Janeiro combina natureza, cultural intensa e grande oferta gastronômica.

2) Porto de Galinhas, Ipojuca (PE) – Região Nordeste

Um dos destinos mais procurados do Nordeste, Porto de Galinhas é conhecido pelas piscinas naturais de águas cristalinas e mornas, além da extensa faixa de areia branca.

No local, além de curtir a praia, é possível fazer passeios com jangadas e buggy pelas vizinhaça.

3) Ubatuba (SP) – Região Sudeste

Com mais de 100 praias, Ubatuba é um dos principais destinos do litoral paulista. O local é um misto de área urbana com natureza, e tem trilhas, cachoeiras e ilhas.

Ubatuba é popular entre surfistas e amantes do ecoturismo e é procurada, principalmente, por habitantes do Estados de São Paulo, que desejam contato com a natureza sem viajar para longe.

4) Maceió (AL) – Região Nordeste

A capital alagoana combina praias urbanas de águas azul-turquesa, como Ponta Verde e Pajuçara. No entanto, os destinos mais procurado são Maragogi e São Miguel dos Milagres

Além das belas praias, o lugar tem uma culinária regional única e oferece um bom custo-benefício.

5) Florianópolis (SC) – Região Sul

Conhecida como “Ilha da Magia”, a cidade reúne inúmeras praias, entre elas as famosas Jurerê e Lagoinha do Leste.

A vida noturna também chama a atenção, principalmente no verão. Os turistas têm acesso à boa gastronomia, trilhas e esportes aquáticos.