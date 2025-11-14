EDUCAÇÃO
Escolas da Bahia podem abrir aos fins de semana e durante as férias
Proposta é baseada em experiência do governo federal
Por Yuri Abreu
As escolas da Bahia podem abrir aos fins de semana e durante férias de meio e do fim do ano. A iniciativa tem como objetivo ampliar o uso da estrutura como espaço de integração entre os alunos e seus familiares em atividades educacionais, esportivas, culturais e recreativas.
Ao aproveitar estruturas como quadras, auditórios, bibliotecas e laboratórios, a iniciativa pretende estimular ações de convivência comunitária, formação cidadã e oferta de serviços culturais e esportivos em ambientes já instalados e, em muitos casos, subutilizados fora do calendário letivo.
Articulação entre diversos órgãos
A proposta partiu do deputado estadual Robinson Almeida (PT). Ele encaminhou um projeto indicação dirigida ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e à secretária de Educação, Rowenna Brito, sugerindo a criação de um programa estadual neste sentido.
“A articulação pode envolver prefeituras, universidades, organizações da sociedade civil e grupos culturais, garantindo um uso qualificado e democrático da infraestrutura pública”, afirmou o petista, que integra a Comissão de Educação na Assembleia Legislativa.
Inspiração em programa do MEC
Almeida lembrou uma experiência já realizada por parte do Ministério da Educação (MEC), o "Escola Aberta". Segundo o deputado estadual, o programa demonstrou impacto positivo na diminuição da evasão, no estímulo à permanência estudantil e na criação de ambientes protetivos para crianças, adolescentes e jovens.
“A Bahia pode avançar ainda mais ao institucionalizar esse modelo. Trata-se de fortalecer a escola como espaço de convivência, formação e cultura, com ganhos diretos para a comunidade”, defendeu Robinson Almeida.
