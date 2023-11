Cientistas preveem que 2023 será o ano mais quente da história | A TARDE

Cientistas do Copernicus, programa de Observação da Terra da União Europeia, declararam nesta quarta-feira, 8, que 2023 está se aproximando para se tornar o ano mais quente da história.

Ainda segundo o comunicado, o último mês foi o outubro mais quente desde o início dos registros, com a temperatura média global estimada em 1,7 °C acima dos níveis anteriores à industrialização.

“Podemos dizer com quase certeza que 2023 será o ano mais quente já registado. Já está atualmente 1,43ºC acima da média pré-industrial”, disse Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus.

Vários dados comprovam a situação da Terra, entre elas, de que a temperatura média global entre janeiro e outubro de 2023 foi a mais alta já registrada neste período, segundo o órgão Copernicus.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) disse, também nesta quarta, que o atual El Niño deveria durar pelo menos até abril de 2024. O fenômeno pode atingir seu pico no primeiro semestre do ano que vem. Desde maio de 2023, os registros térmicos no Oceano Pacífico Equatorial subiram de 0,5 °C acima da média para cerca de 1,5 °C acima da média em setembro.