Cinco pessoas morrem após carro sair da pista e bater em árvore

As vítimas do acidente são quatro homens e uma mulher - Foto: Elvys Lopes | TV Globo

Cinco pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na Avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, durante a madrugrada desta segunda-feira, 22. No acidente, o veículo saiu da pista e colidiu com uma árvore. Três das vítimas ficaram presas às ferragens.

Conforme relatos de testemunhas à TV Globo, os passageiros tinham saído da praia e estavam voltando para casa quando o acidente aconteceu. Peritos encontraram uma lata de cerveja dentro do veículo.

As vítimas do acidente são quatro homens e uma mulher. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as cinco pessoas morreram no local e sequer chegaram a ser socorridas.

O Samu ainda apontou que uma sexta vítima foi socorrida para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife.