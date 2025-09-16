PROIBIDA
Clandestina! Brasil proíbe venda de marca de azeite; veja qual
O nome da empresa e o CNPJ são desconhecidos
Por Carla Melo
O governo federal proibiu a venda e o uso da marca de azeite de oliva Los Nobles. De acordo com resolução publicada na segunda-feira, 15, do Diário Oficial da União (Dou), o produto é clandestino e não possui anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser comercializado no país.
O produto é apresentado com origem argentina, mas a Anvisa informou que nem mesmo na Anmat - empresa de vigilância do país - o produto tem registro.
Leia Também:
De acordo com a resolução da Anvisa, tanto a razão social da empresa quanto o CNPJ são desconhecidos.
Com a medida, ficam proibidos o uso, a comercialização, a distribuição, a importação e a propaganda do azeite Los Nobles.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes