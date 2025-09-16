Clandestina! Brasil proíbe venda de marca de azeite; veja qual

Estão proibidos o uso, venda e propaganda do produto - Foto: Imagem Ilustrativa

O governo federal proibiu a venda e o uso da marca de azeite de oliva Los Nobles. De acordo com resolução publicada na segunda-feira, 15, do Diário Oficial da União (Dou), o produto é clandestino e não possui anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser comercializado no país.

O produto é apresentado com origem argentina, mas a Anvisa informou que nem mesmo na Anmat - empresa de vigilância do país - o produto tem registro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a resolução da Anvisa, tanto a razão social da empresa quanto o CNPJ são desconhecidos.

Com a medida, ficam proibidos o uso, a comercialização, a distribuição, a importação e a propaganda do azeite Los Nobles.