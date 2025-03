Cliente é esfaqueada por manicure após reclamar de serviço em salão

A vítima foi atingida por um bisturi - Foto: Divulgação/PM-GO

Uma cliente foi esfaqueada por uma manicure após reclamar de um procedimento nas unhas nesta segunda-feira, 3, em um salão de beleza, localizado em Rio Verde (GO). De acordo com a manicure, que trabalhava como terceirizada no local, a cliente, insatisfeita com o serviço, partiu para agressões físicas, dando socos e puxões de cabelo na profissional.

A situação se agravou quando a mulher, insatisfeita e exigindo o dinheiro de volta, tentou pegar um secador de cabelo, segundo informações do portal g1.

A vítima foi atingida na barriga com um bisturi, usado pela profissional no procedimento de “spa dos pés”. Após o ataque, a mulher foi socorrida e levada ao hospital, onde passou por exames, recebeu medicação e foi liberada. Seu estado de saúde é estável.

O salão se manifestou em nota, afirmando que a briga inicial foi contida dentro do estabelecimento com a ajuda dos outros funcionários. No entanto, o conflito se estendeu para fora do estabelecimento comercial, onde a violência aconteceu.

A empresa destacou que a manicure foi afastada de imediato e reafirmou que não tem nada a ver com o que aconteceu fora das dependências do local.