Sete pessoas são baleadas em show de João Gomes no Carnaval

Show de João Gomes no Carnaval de Olinda - Foto: Paula Maestrali/Divulgação

Um tiroteio deixou sete pessoas feridas durante um show de João Gomes na Praça do Carmo, em Olinda, na madrugada desta quarta-feira, 5. O cantor fechava a programação do Polo Erasto Vasconcelos, que recebeu o palco do governo do estado "Pernambuco Meu País no Carnaval", o principal da cidade.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, os suspeitos estariam procurando por uma outra pessoa que estava no local. Ao dispararem, atingiram foliões que também estavam na Praça do Carmo. Em nota, a PM afirma que "a corporação de imediato chegou ao local e colaborou no socorro dos feridos, encaminhando-os para unidades hospitalares".

Quatro pessoas foram encaminhadas para o Hospital da Restauração (HR) e outras três foram levadas Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Entre as vítimas, está a turista de São Paulo Luna Martins França Pontes, de 37 anos. Ela foi atingida na região do fêmur e levada para o bloco cirúrgico do HR.

Em nota, o Hospital da Restauração informou que quatro pessoas com idades entre 19 e 37 anos, vítimas de arma de fogo, em Olinda, deram entrada na Emergência Geral, na madrugada desta quarta-feira. Duas delas receberam alta ainda nesta manhã. Ainda segundo a unidade de saúde, um homem e uma mulher permanecem internados, mas não informa os nomes dos pacientes.

Outras três vítimas do tiroteio foram direcionadas para a UPA Tabajara, já foram medicadas e receberam alta.