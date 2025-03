Capital registra 30 celulares roubados por hora durante o Carnaval

Dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Durante o Carnaval de 2025, o estado de São Paulo registrou uma média de 30 celulares roubados ou furtados por hora, totalizando 3.678 ocorrências entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Em comparação com o ano passado, houve uma queda de 31,8%, já que no Carnaval de 2024 foram registrados 5.391 furtos e roubos de celulares.

A capital paulista foi a região com o maior número de registros, com 1.700 furtos e 828 roubos, o que representa 21 celulares subtraídos por hora durante os cinco dias de festa. Quando comparados aos dados de 2024, os números mostram uma redução significativa: os furtos caíram 24% (de 2.255 para 1.700) e os roubos diminuíram 36% (de 1.299 para 828).

Como parte das estratégias para combater os crimes durante o evento, policiais civis utilizaram fantasias para se infiltrar nos blocos de rua. Esta tática foi empregada pelo segundo ano consecutivo. No sábado, 1º, seis agentes fantasiados de Power Rangers prenderam um homem suspeito de roubar sete celulares. O crime ocorreu em um bloco próximo ao Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital. No domingo, 2, uma policial civil se infiltrou com a fantasia "cena de um crime" e prendeu um homem com 11 celulares furtados, também na região do Parque Ibirapuera.