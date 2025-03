Mulher é presa após morder pessoas em camarote no Carnaval

De acordo com a Guarda Municipal (GM), ela apresentava sinais de embriaguez - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma mulher foi presa por guardas municipais após morder pessoas em um camarote no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira, 4. De acordo com a Guarda Municipal (GM), ela apresentava sinais de embriaguez e resistiu à prisão, ao tentar morder também os guardas.

Após ser detida, a mulher foi levada para um hospital, mas retornou à Sapucaí posteriormente. Quando voltou ao Sambódromo, foi novamente presa.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 6ª DP (Cidade Nova). A suspeita pode responder por crimes de lesão corporal, resistência e desacato.