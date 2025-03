Bebê de 1 ano fica no meio de ataque a tiros em vídeo chocante

Criança fica "esquecida" na calçada durante tiroteio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma menina de um ano de idade sobre viveu após ficar no meio de um tiroteio no Litoral Sul da Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, o ataque que foi registrado pelas câmeras de segurança, aconteceu no dia 26 de fevereiro.

O alvo do ataque seria o pai da menina, conforme a polícia. Ele foi atingido por três tiros na perna, mas não sofreu nenhum ferimento grave. Os suspeitos ainda não foram identificados.

No vídeo é possível ver três homens, duas mulheres e a bebê em uma calçada. Logo depois, mais dois homens chegam de moto e abrem fogo contra as vítimas. Os adultos entraram na residência fugindo dos disparos "esquecendo" a garotinha na calçada.

Uma das mulheres ainda tenta voltar para resgatar a bebê, mas entra em choque ao ver um os homens apontando a arma para ela. No total, é possível escutar mais de 15 disparos. Depois do ataque, os dois suspeitos vão embora e uma das mulheres volta pega a criança no colo.

Confira o vídeo: