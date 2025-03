Mulher morre atropelada ao pedir ajuda após acidente de carro

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um acidente em Maquiné, no litoral norte do Rio Grande do Sul, resultou na morte de uma mulher de 45 anos. Ela estava dirigindo um carro quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Ao tentar pedir socorro, a vítima foi atropelada por um ônibus que trafegava pela rodovia.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) informou que o acidente ocorreu no Km 6 da ERS-407, entre Maquiné e Xangri-Lá. O motorista do ônibus relatou que sentiu uma colisão e parou para verificar a situação. Ao descer, encontrou o carro fora da pista e a mulher caída perto do veículo.

Segundo o CRBM, o atropelamento aconteceu possivelmente porque a vítima estava à beira da estrada, em um trecho de curva acentuada e sem iluminação. O motorista do ônibus acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a mulher não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local. A Polícia Civil investiga o caso.