Mulher acusa PMs de estupro após saída do carnaval em São Paulo

Fachada do 24º Batalhão da PM em Diadema, na Grande SP - Foto: Reprodução/Google Earth

Uma jovem de 20 anos alega ter sido estuprada por dois policiais militares com quem pegou carona em uma viatura na saída do Carnaval em Diadema, município de São Paulo. O caso teria acontecido na noite de segunda-feira, 3.

A ocorrência foi registrada inicialmente pelo tio da vítima, que narrou a versão da família. Segundo ele, a jovem teria abordado os PMs para pedir ajuda durante um bloco de carnaval. Nesse momentos, os policiais pediram que ela entrasse na viatura e prometeram que iriam levá-la para casa.

Às 22h27, a jovem enviou um áudio para o tio afirmando que foi abusada e pedindo ajuda. Na ocasião, ela ainda mandou fotos e vídeos dentro da viatura e registrou o rosto dos policiais militares. A foliona só foi localizada horas depois em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com a polícia, a moça tem histórico de internação psiquiátrica e já acusou o pai de estupro.

Os policiais foram chamados a prestar esclarecimento e afirmaram à polícia que a jovem teria surtado no interior da viatura e eles pediram para que ela saísse do carro. No momento, ela teria ameaçado fazer uma acusação de estupro e exigido que a levassem para casa.

Os policiais foram presos por abandono de posto e descumprimento de missão. Além disso, somente o ato de dar carona já classifica transgressão disciplinar, já que eles não têm autorização para isso.

A jovem alega que os policias ingeriram bebida alcoólica e eles foram encaminhados para realização de exame para detecção de álcool no sangue. Os resultados não foram divulgados.