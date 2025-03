Fim do Carnaval? Confira os feriados prolongados do restante do ano

Ano de 2025 traz alguns feriados estratégicos que podem resultar em folgas prolongadas - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Com o fim do Carnaval, muitos brasileiros começam a olhar para o calendário em busca de novas oportunidades para descansar. O ano de 2025 traz alguns feriados estratégicos que podem resultar em folgas prolongadas, e quem ainda está sonhando com mais pausas no trabalho pode se preparar.

O primeiro grande feriado após o Carnaval será em abril. A Páscoa acontece no dia 18, uma sexta-feira, e a Paixão de Cristo, sempre celebrada nesse dia, promete dar início ao feriadão. No dia 21 de abril, será comemorado o Dia de Tiradentes, que cai numa segunda-feira, oferecendo um descanso de quatro dias seguidos para quem puder aproveitar.

A lista completa de feriados nacionais de 2025, conforme o calendário oficial do governo federal, inclui:

18 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo

21 de abril (segunda-feira) – Tiradentes

1º de maio (quinta-feira) – Dia do Trabalho

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (domingo) – Finados

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

Vale destacar que alguns feriados caem em quintas-feiras, como o Dia do Trabalho, o Dia da Consciência Negra e o Natal. Nestes casos, muitas empresas adotam ponto facultativo na sexta-feira, criando um fim de semana prolongado. Porém, outros feriados, como a Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados, ocorrem aos domingos, e a Proclamação da República será no sábado, sem grandes extensões de descanso para a maioria dos trabalhadores.