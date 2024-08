CNU: prova reuniu 970 mil candidatos, menos da metade dos inscritos

Certame foi aplicado em dois horários: durante a manhã e pela tarde - Foto: Marcos Santos | USP Imagens

As provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) reuniram 970 mil candidatos no último domingo, 18, menos da metade dos inscritos. A abstenção ficou em 54,12%, com um total de 970.037 pessoas tendo realizado o exame, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 19, pelo Ministério da Gestão.

No fim da noite de domingo, a ministra Esther Dwek já tinha adiantado que o percentual de ausências seria de pouco mais da metade. E que isso estaria dentro do esperado pelo governo.

O "Enem dos concursos" é considerado o concurso público recordista em inscritos no país, com 2,1 milhões.

"(O número de participantes) foi realmente um número que nos surpreendeu positivamente. E ficamos muito felizes com esse resultado", disse Esther Dweck após o fim das provas. Entre os candidatos que se inscreveram nas cotas de pessoas com deficiência (PCD), a abstenção foi menor em relação ao total de candidatos: 39,28%.

O estado com mais faltantes foi o Ceará. Apenas Distrito Federal e Roraima tiveram mais da metade dos inscritos presentes.

Abstenção por estado no CNU:

AC (59,18%)

AL (53,49%)

AM (56,88%)

AP (54,97%)

BA (55,74%)

CE (59,65%)

DF (43,39%)

ES (58,70%)

GO (53,75%)

MA (54,06%)

MG (55,72%)

MS (57,68%)

MT (54,12%)

PA (57,50%)

PB (53,64%)

PE (56,50%)

PI (55,70%)

PR (55,27%)

RJ (51,15%)

RN (53,94%)

RO (54,79%)

RR (47,82%)

RS (54,33%)

SC (55,54%)

SE (55,34%)

SP (56,52%)

TO (53,72%)

Em relação aos blocos, o 8, com as vagas que exigem ensino médio, foi o que teve a maior abstenção — mas também era o que tinha o maior número de inscritos.

Bloco 1 - Infraestrutura, exatas e engenharia (52,51%)

Bloco 2 - Tecnologia, dados e informação (50,75%)

Bloco 3 - Ambiental, agrário e biológicas (47,98%)

Bloco 4 - Trabalho e saúde do servidor (48,05%)

Bloco 5 - Educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos (53,77%)

Bloco 6 - Setores econômicos e regulação (52,02%)

Bloco 7 - Gestão governamental e administração pública (48,96%)

Bloco 8 - Nível intermediário (62,05%)

As provas foram divididas em duas etapas e aplicadas ao longo deste domingo, em mais de 200 cidades. O CPNU reúne, pela primeira vez, mais de 6 mil vagas em 21 órgãos federais.