Após acordo com MP, prefeitura de Salvador abre concurso com isenção

Para ter acesso ao pedido de isenção é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) - Foto: divulgação MEC

Após firmar acordo com o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), a Prefeitura de Salvador reabriu na última sexta-feira, 16, as inscrições para um concurso na capital baiana com possibilidade de requerimento de isenção de taxas de inscrição para pessoas de baixa renda.

Para ter acesso ao pedido de isenção é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), integrado por pessoas que possuem renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, de acordo com os termos previstos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Leia também:

>> Gabarito CNU: veja correção extraoficial das provas dos blocos 1 a 8

O TAC, firmado entre Prefeitura e MP baiano, visa garantir o livre acesso a cargos públicos, assim como a gratuidade nas taxas de inscrição para este e os próximos concursos públicos, processos seletivos para contratação via Reda e programas de estágio cujo procedimento seja conduzido pelo órgão central da administração municipal, atualmente a Semge.

Além de estar devidamente inscrito no CadÚnico, o candidato deverá atender às demais normas do edital para confirmação da isenção de taxa enquanto pessoa de baixa renda.