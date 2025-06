Coca-Cola sob suspeita: 9 milhões de litros retidos por risco químico

Entrada de uma fábrica da Coca-Cola (ilustração) - Foto: Reprodução | Instagram @solarcocacola

A produção de uma fábrica da Coca-Cola localizada no Ceará foi suspensa pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na última quarta-feira, 4, para apuração de um vazamento no sistema de resfriamento da linha de produção e uma possível contaminação.

A medida foi tomada de forma preventiva, em consonância com a empresa Solar Bebidas — segunda maior fabricante de produtos da Coca-Cola no Brasil. De acordo com o Mapa, a equipe de fiscalização constatou que, durante o processo produtivo, houve contato entre os produtos em elaboração e o líquido utilizado no sistema de resfriamento. Esse líquido contém álcool de grau alimentício que não oferece risco elevado à saúde e não inclui substâncias tóxicas.

Ainda segundo o Mapa, não há confirmação de contaminação dos produtos até o momento, mas, por precaução, aproximadamente 9 milhões de litros aguardam análise laboratorial. A medida visa garantir que todos os itens estejam plenamente adequados para o consumo antes de serem comercializados.

Suspensão mantida

A suspensão das atividades será mantida apenas até que a empresa conclua as correções necessárias, já em andamento, e comprove a eliminação de qualquer risco à segurança do processo

Em coletiva de imprensa o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que não há risco de que produtos contaminados tenham sido comercializados, e que o lote sob suspeita está isolado. “Se tiver etanol alimentício, vai virar uma cuba libre”, disse o ministro em tom de brincadeira.