SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Colete refletivo pode virar obrigatório para motoristas de todo o Brasil em 2027
Item de segurança deve ser indispensável dentro dos carros
Por Franciely Gomes
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O colete refletivo pode se tornar um item obrigatório dos motoristas de todo o Brasil em breve. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe o uso do indispensável do item de segurança por condutores em situações de emergência.
De acordo com o PL 282/2026, a medida também prevê a inclusão do colete como um dos equipamentos obrigatórios de novos veículos.
A ideia é que o motorista saia do carro usando o item quando precisar realizar uma parada inesperada, principalmente em rodovias e locais de baixa visibilidade.
Entretanto, a regra não será obrigatória para motoristas que já possuem veículos próprios. Estes donos de automóveis serão apenas recomendados a adquirir o item, caso a lei seja realmente aprovada.
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Casos em que o uso do colete é obrigatório
Dentre os principais casos de uso obrigatório do colete refletivo estão: veículo com pane mecânica, acidentes, falta de combustível, troca de pneu ou qualquer outra situação emergencial.
Nestas situações, o uso do colete pretende ajudar a aumentar a visibilidade do motorista para outros condutores, diminuindo a incidência de acidentes graves em rodovias durante as paradas emergenciais.
Outros itens obrigatórios
Equipamentos de Segurança
Estes itens devem estar em perfeitas condições de funcionamento. A ausência ou mau estado de conservação gera multa grave e retenção do veículo.
- Triângulo de sinalização: Essencial para emergências.
- Macaco e Chave de roda: Compatíveis com o peso do veículo.
- Estepe (Roda sobressalente): Deve estar calibrado e com sulcos dentro do limite legal (mínimo de 1,6 mm). Alguns veículos modernos substituem o estepe por kits de reparo rápido autorizados.
- Cintos de segurança: Individuais para todos os ocupantes (em modelos novos, o aviso sonoro de não afivelamento é obrigatório).
- Encostos de cabeça: Para todos os assentos.
- Retrovisores: Interno e externos (ambos os lados).
- Limpador e lavador de para-brisa.
- Buzina e Velocímetro.
Iluminação e Sinalização
- Faróis principais: De cor branca ou amarela.
- Luzes de rodagem diurna (DRL): Obrigatórias em todos os carros fabricados a partir de 2024.
- Lanternas: Traseiras (vermelhas), de freio, de marcha à ré (branca) e de placa.
- Setas (Piscas): Dianteiras e traseiras na cor âmbar.
Novas Exigências (Modelos a partir de 2024/2026)
Se o seu carro é um modelo zero km ou fabricado recentemente, ele obrigatoriamente já sai de fábrica com:
- Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC): obrigatório para 100% da frota nova vendida no Brasil.
- Luzes repetidoras laterais: setas extras nos retrovisores ou para-lamas.
- Alerta de frenagem de emergência (ESS): Sistema que faz as luzes de freio piscarem rápido em freadas bruscas.
Documentação
Para circular, o motorista deve portar (fisicamente ou pelo app Carteira Digital de Trânsito):
- CNH (Carteira Nacional de Habilitação): Dentro da validade.
- CRLV-e (Licenciamento): O documento do veículo do ano vigente.
Extintor de incêndio tem regra própria
Para carros de passeio, caminhonetes e utilitários, o uso do extintor de incêndio continua sendo facultativo (opcional). O uso só é obrigatório para veículos de carga, transporte de passageiros (ônibus/vans) e inflamáveis.
O colete refletivo será obrigatório para todos os motoristas no Brasil?A proposta de lei em tramitação sugere que o colete refletivo se torne obrigatório em situações de emergência, mas ficará como recomendação para motoristas de veículos já existentes.
Em quais situações é necessário usar o colete refletivo?O colete refletivo deve ser utilizado em casos de pane mecânica, acidentes, falta de combustível, troca de pneu ou qualquer emergência que exija a saída do veículo.
Quais outros equipamentos de segurança são obrigatórios nos veículos?Além do colete, é obrigatório ter triângulo de sinalização, macaco, chave de roda, estepe, cintos de segurança, entre outros itens que devem estar em boas condições.
Quais são as novas exigências para veículos fabricados a partir de 2024?Veículos novos devem contar com controle eletrônico de estabilidade, luzes repetidoras laterais e alerta de frenagem de emergência, aumentando a segurança nas estradas.
O uso do extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos?Não, o extintor é opcional para carros de passeio e utilitários, mas é obrigatório para veículos de carga e transporte de passageiros.
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