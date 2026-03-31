Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Colete refletivo pode virar obrigatório para motoristas de todo o Brasil em 2027

Item de segurança deve ser indispensável dentro dos carros

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/03/2026 - 11:40 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os coletes devem vir como item dos novos carros
Os coletes devem vir como item dos novos carros -

O colete refletivo pode se tornar um item obrigatório dos motoristas de todo o Brasil em breve. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe o uso do indispensável do item de segurança por condutores em situações de emergência.

De acordo com o PL 282/2026, a medida também prevê a inclusão do colete como um dos equipamentos obrigatórios de novos veículos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ideia é que o motorista saia do carro usando o item quando precisar realizar uma parada inesperada, principalmente em rodovias e locais de baixa visibilidade.

Entretanto, a regra não será obrigatória para motoristas que já possuem veículos próprios. Estes donos de automóveis serão apenas recomendados a adquirir o item, caso a lei seja realmente aprovada.

Leia Também:

Férias de 30 dias para CLT pode chegar ao fim com novas regras
Caseiro é indenizado após cobrar salário e patrão mandá-lo "fazer o L"
Carlos Bolsonaro diz que pai é inocente em novo desabafo

Casos em que o uso do colete é obrigatório

Dentre os principais casos de uso obrigatório do colete refletivo estão: veículo com pane mecânica, acidentes, falta de combustível, troca de pneu ou qualquer outra situação emergencial.

Nestas situações, o uso do colete pretende ajudar a aumentar a visibilidade do motorista para outros condutores, diminuindo a incidência de acidentes graves em rodovias durante as paradas emergenciais.

Outros itens obrigatórios

Equipamentos de Segurança

Estes itens devem estar em perfeitas condições de funcionamento. A ausência ou mau estado de conservação gera multa grave e retenção do veículo.

  • Triângulo de sinalização: Essencial para emergências.
  • Macaco e Chave de roda: Compatíveis com o peso do veículo.
  • Estepe (Roda sobressalente): Deve estar calibrado e com sulcos dentro do limite legal (mínimo de 1,6 mm). Alguns veículos modernos substituem o estepe por kits de reparo rápido autorizados.
  • Cintos de segurança: Individuais para todos os ocupantes (em modelos novos, o aviso sonoro de não afivelamento é obrigatório).
  • Encostos de cabeça: Para todos os assentos.
  • Retrovisores: Interno e externos (ambos os lados).
  • Limpador e lavador de para-brisa.
  • Buzina e Velocímetro.

Iluminação e Sinalização

  • Faróis principais: De cor branca ou amarela.
  • Luzes de rodagem diurna (DRL): Obrigatórias em todos os carros fabricados a partir de 2024.
  • Lanternas: Traseiras (vermelhas), de freio, de marcha à ré (branca) e de placa.
  • Setas (Piscas): Dianteiras e traseiras na cor âmbar.

Novas Exigências (Modelos a partir de 2024/2026)

Se o seu carro é um modelo zero km ou fabricado recentemente, ele obrigatoriamente já sai de fábrica com:

  • Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC): obrigatório para 100% da frota nova vendida no Brasil.
  • Luzes repetidoras laterais: setas extras nos retrovisores ou para-lamas.
  • Alerta de frenagem de emergência (ESS): Sistema que faz as luzes de freio piscarem rápido em freadas bruscas.

Documentação

Para circular, o motorista deve portar (fisicamente ou pelo app Carteira Digital de Trânsito):

  • CNH (Carteira Nacional de Habilitação): Dentro da validade.
  • CRLV-e (Licenciamento): O documento do veículo do ano vigente.

Extintor de incêndio tem regra própria

Para carros de passeio, caminhonetes e utilitários, o uso do extintor de incêndio continua sendo facultativo (opcional). O uso só é obrigatório para veículos de carga, transporte de passageiros (ônibus/vans) e inflamáveis.

O colete refletivo será obrigatório para todos os motoristas no Brasil?

A proposta de lei em tramitação sugere que o colete refletivo se torne obrigatório em situações de emergência, mas ficará como recomendação para motoristas de veículos já existentes.

Em quais situações é necessário usar o colete refletivo?

O colete refletivo deve ser utilizado em casos de pane mecânica, acidentes, falta de combustível, troca de pneu ou qualquer emergência que exija a saída do veículo.

Quais outros equipamentos de segurança são obrigatórios nos veículos?

Além do colete, é obrigatório ter triângulo de sinalização, macaco, chave de roda, estepe, cintos de segurança, entre outros itens que devem estar em boas condições.

Quais são as novas exigências para veículos fabricados a partir de 2024?

Veículos novos devem contar com controle eletrônico de estabilidade, luzes repetidoras laterais e alerta de frenagem de emergência, aumentando a segurança nas estradas.

O uso do extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos?

Não, o extintor é opcional para carros de passeio e utilitários, mas é obrigatório para veículos de carga e transporte de passageiros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil carros Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os coletes devem vir como item dos novos carros
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

Os coletes devem vir como item dos novos carros
Play

Vídeo: grande incêndio atinge fábrica em região comercial no Brasil

Os coletes devem vir como item dos novos carros
Play

Tragédia: queda de monomotor deixa um morto; veja vídeo

Os coletes devem vir como item dos novos carros
Play

Novas imagens mostram momento do desabamento da ponte JK; veja vídeo

x