Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DOMICILIAR EM XEQUE

Carlos Bolsonaro diz que pai é inocente em novo desabafo

Ex-vereador saiu em defesa de Jair Bolsonaro após ações do STF

Ane Catarine

Por Ane Catarine

31/03/2026 - 8:46 h | Atualizada em 31/03/2026 - 9:16

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Carlos Bolsonaro publica desabafo sobre situação de Bolsonaro
Carlos Bolsonaro publica desabafo sobre situação de Bolsonaro -

O ex-vereador e pré-candidato ao Senado Carlos Bolsonaro (PL-SC) voltou a desabafar e defender o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em publicação nas redes sociais na noite de segunda-feira, 30, horas após novas decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Ao colocar em xeque a permanência de Bolsonaro na prisão domiciliar, Moraes determinou que a defesa preste esclarecimentos em até 24 horas sobre a divulgação de um vídeo pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) durante evento nos Estados Unidos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para Carlos, o pai, condenado por tentativa de golpe de Estado, é inocente e alvo de perseguição política.

“Como alguém pode ser capaz de fazer tanto mal contra uma pessoa inocente? É revoltante, é doloroso, é impossível de aceitar. Qualquer pessoa de bom senso tenta entender, tenta encontrar alguma lógica… mas não existe lógica na perseguição”, desabafou.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Carlos Bolsonaro (@carlosbolsonaro)

A declaração ocorre também após Moraes negar pedido da defesa de Jair Bolsonaro para revisão das condições impostas e concessão de “livre acesso” dos filhos à residência onde ele cumpre prisão domiciliar temporária.

O ministro já havia autorizado visitas dos filhos que não moram no local, mas dentro de horários restritos.

Leia Também:

Moraes dá 24h para Bolsonaro explicar vídeo de Eduardo; prisão domiciliar está em risco
Padilha detona Flávio Bolsonaro após polêmica das terras raras: "Entregador do Brasil"
Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai
Flávio Bolsonaro pede influência dos EUA nas eleições brasileiras

Prisão domiciliar

Desde que recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar temporária por razões humanitárias.

A medida inclui monitoramento eletrônico e uma série de restrições, sob pena de revogação do benefício e retorno ao regime fechado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Carlos Bolsonaro Jair Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlos Bolsonaro publica desabafo sobre situação de Bolsonaro
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Carlos Bolsonaro publica desabafo sobre situação de Bolsonaro
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Carlos Bolsonaro publica desabafo sobre situação de Bolsonaro
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Carlos Bolsonaro publica desabafo sobre situação de Bolsonaro
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

x