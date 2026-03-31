DOMICILIAR EM XEQUE
Carlos Bolsonaro diz que pai é inocente em novo desabafo
Ex-vereador saiu em defesa de Jair Bolsonaro após ações do STF
Por Ane Catarine
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O ex-vereador e pré-candidato ao Senado Carlos Bolsonaro (PL-SC) voltou a desabafar e defender o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em publicação nas redes sociais na noite de segunda-feira, 30, horas após novas decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
Ao colocar em xeque a permanência de Bolsonaro na prisão domiciliar, Moraes determinou que a defesa preste esclarecimentos em até 24 horas sobre a divulgação de um vídeo pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) durante evento nos Estados Unidos.
Para Carlos, o pai, condenado por tentativa de golpe de Estado, é inocente e alvo de perseguição política.
“Como alguém pode ser capaz de fazer tanto mal contra uma pessoa inocente? É revoltante, é doloroso, é impossível de aceitar. Qualquer pessoa de bom senso tenta entender, tenta encontrar alguma lógica… mas não existe lógica na perseguição”, desabafou.
Veja:
A declaração ocorre também após Moraes negar pedido da defesa de Jair Bolsonaro para revisão das condições impostas e concessão de “livre acesso” dos filhos à residência onde ele cumpre prisão domiciliar temporária.
O ministro já havia autorizado visitas dos filhos que não moram no local, mas dentro de horários restritos.
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Prisão domiciliar
Desde que recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar temporária por razões humanitárias.
A medida inclui monitoramento eletrônico e uma série de restrições, sob pena de revogação do benefício e retorno ao regime fechado.
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