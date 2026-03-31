Carlos Bolsonaro diz que pai é inocente em novo desabafo

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Carlos Bolsonaro publica desabafo sobre situação de Bolsonaro - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O ex-vereador e pré-candidato ao Senado Carlos Bolsonaro (PL-SC) voltou a desabafar e defender o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em publicação nas redes sociais na noite de segunda-feira, 30, horas após novas decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Ao colocar em xeque a permanência de Bolsonaro na prisão domiciliar, Moraes determinou que a defesa preste esclarecimentos em até 24 horas sobre a divulgação de um vídeo pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) durante evento nos Estados Unidos.

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Para Carlos, o pai, condenado por tentativa de golpe de Estado, é inocente e alvo de perseguição política.

“Como alguém pode ser capaz de fazer tanto mal contra uma pessoa inocente? É revoltante, é doloroso, é impossível de aceitar. Qualquer pessoa de bom senso tenta entender, tenta encontrar alguma lógica… mas não existe lógica na perseguição”, desabafou.

Veja:

A declaração ocorre também após Moraes negar pedido da defesa de Jair Bolsonaro para revisão das condições impostas e concessão de “livre acesso” dos filhos à residência onde ele cumpre prisão domiciliar temporária.

O ministro já havia autorizado visitas dos filhos que não moram no local, mas dentro de horários restritos.

Prisão domiciliar

Desde que recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar temporária por razões humanitárias.

A medida inclui monitoramento eletrônico e uma série de restrições, sob pena de revogação do benefício e retorno ao regime fechado.