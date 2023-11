Com o nome “Piranhas para Jesus”, evento religioso viraliza nas redes | A TARDE

Cidade natal do atacante Gilberto, ídolo do Bahia que joga atualmente no Cruzeiro, a pequena Piranhas, de pouco mais de 20 mil habitantes, ficou famosa em todo o país por conta de um evento religioso que ganhou o nome “Piranhas para Jesus”.



Programado para 30 de novembro, o evento traz uma referência à cidade alagoana e à figura central do cristianismo, Jesus Cristo, que para os cristãos é o filho de Deus.

No cartaz do evento, aparecem os logos da Prefeitura de Piranhas e do Governo de Alagoas, mas sem esclarecer se os entes são apoiadores ou patrocinadores. No linguajar popular, piranha é uma ofensa direcionada às mulheres.