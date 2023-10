Com risco de cassação, Sérgio Moro tem depoimento ao TRE marcado | A TARDE

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) marcou para 16 de novembro, às 13h, o depoimento do senador Sergio Moro (UB) em processo que pode levar à cassação de seu mandato.

Trata-se de duas ações: uma movida pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outra, pela Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em junho, o tribunal decidiu unir as ações.

Moro e os suplentes no Senado, Luis Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, são acusados de abuso de poder econômico e político, e de uso indevido de meio de comunicação social durante as eleições de 2022.

De acordo com o determinado pelo desembargador Dartagnan Serpa Sá, relator do caso, a audiência deve ser realizada via videoconferência, mas “não há impedimento aos investigados de prestarem depoimento pessoal quando a isso se dispuserem”

“A ausência à audiência ou a recusa em depor não poderão ser entendidas como confissão”, completou.

O desembargador marcou ainda, para o próximo dia 27 de outubro, o depoimento de testemunhas da defesa de Moro. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR)e o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, estão listados.