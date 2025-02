Companhia aérea interrompe operações em 12 cidades do país; veja lista

Segundo a Azul, os clientes impactados serão comunicados previamente e receberão assistência - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A Azul Linhas Aéras anunciou nesta sexta-feria, 24, a suspensão de suas operações em 12 cidades do Brasila partir do dia 10 de março, após avaliar o aumento nos custos operacionais da aviação e a oferta e demanda no setor.

“A companhia está sempre avaliando as possibilidades e necessidades de mercado e, consequentemente, mudanças fazem parte do planejamento operacional”, afirmou a Azul em nota.

Leia mais:

>> Ex-diretora penal presa por facilitar fuga é encontrada em estado grave

>> Deputado petista vê risco de derrota sem Lula em 2026

>> Jerônimo reforça crítica à falta de transição efetiva de municípios

A maior parte das cidades afetadas pela suspensão das operações da Azul fica no Nordeste do país. Também foram atingidos municípios dos estados de Rio de Janeiro, Santa Catarina e Goiás.



Veja a lista completa das cidades que vão ter as operações suspensa:

Campos dos Goytacazes (RJ)

Cabo Frio (RJ)

Correia Pinto (SC)

Crateús (CE)

São Benedito (CE)

Sobral (CE)

Iguatu (CE)

Mossoró (RN)

São Raimundo Nonato (PI)

Parnaíba (PI)

Rio Verde (GO)

Barreirinha (MA)

A aérea também realizou ajustes em operações feitas em outras cidades. A partir do dia 3 de março, os voos para Fernando de Noronha (PE) serão operados somente de Recife.

Já a partir do dia 10 do mesmo mês, os voos saindo de Juazeiro do Norte (CE) passarão a ter como destino o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), principal hub da Azul.

Da mesma forma, as operações no aeroporto de Caruaru (PE) serão readequadas, devido à baixa ocupação. Os voos passarão a ser operados por aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para 9 passageiros.

Segundo a Azul, os clientes impactados serão comunicados previamente e receberão assistência.