Concurso 2.776: Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 6 milhões

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5 - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O sorteio do concurso 2.776 da Mega-Sena aconteceu, na noite desta quinta-feira, no no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Os números sorteados pela loteria foram: 05 – 17 – 22 – 37 – 51 – 52.

Leia mais:

>>Lotofácil da Independência pode pagar R$ 200 milhões; veja como jogar

>>Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 50 milhões nesta quinta

>>Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 40 milhões

Nenhum apostador acertou das seis dezenas, por isso o prêmio acumulou em R$ 6 milhões que serão sorteados no próximo sábado, 21. As cinco dezenas foram acertadas por 38 apostas, que receberão cada um, R$ 37.686,21. Outros 2.202 jogadores fizeram a quadra, levando R$ 929,07.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.