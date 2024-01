Concurso Caixa: 4.000 vagas são confirmadas; veja o que se sabe | A TARDE

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, confirmou que o concurso da Caixa Econômica Federal terá 4.000 vagas. Do total, 2.000 serão destinadas ao cargo de Técnico Bancário e outras 2.000 para Técnico Bancário – Tecnologia da Informação.

A Caixa Econômica Federal já havia divulgado a programação para um novo certame no início de 2024. O presidente também tinha demonstrado a intenção de promover um concurso neste ano. O edital ainda será lançado no site do órgão.

SERVIÇO

Situação do Concurso Caixa: anunciado

Banca organizadora: a definir

Cargos: Técnico Bancário e Técnico Bancário – Tecnologia da Informação

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Bancária

Lotação: Nacional

Número de vagas: 4.000

RemuneraçãoR$ 3.762,00