Concurso Ministério da Cultura: edital é publicado com 99 vagas; salário vai até R$ 6,1 mil | A TARDE

O Ministério da Cultura (MinC) publicou edital para o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de pessoas para auxiliar nas atividades relativas à implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Ao todo serão 99 vagas e salários que variam entre R$ 3,8 mil e R$ 6,1 mil. O lançamento do processo seletivo tem como data a segunda segunda-feira de maio, Dia Nacional dos Trabalhadores em Entidades Culturais, Recreativas e Conexas (Lei 14.517/2023) e integra as ações do MinC voltadas às pessoas trabalhadoras do setor.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas no dia 10 de junho e vão até o dia 30 de junho. As vagas, ambas de nível superior, estão distribuídas da seguinte forma:

Técnicas de Complexidade Intelectual: 57 vagas, com salário de R$ 6.130,00

Técnicas de Suporte: 42 vagas, com salário de R$ 3.800,00

Os contratados serão lotados em Brasília, no Distrito Federal. O contrato terá duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por até quatro anos.

Para Bruna Santos, coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do MinC, o concurso vai impactar positivamente na execução das políticas e com um ambiente favorável de trabalho.

“A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura vai garantir, até 2027, um total de R$ 15 bilhões de investimentos em ações e projetos culturais em todo o território nacional. Então seria inviável a execução desse orçamento sem pessoal. Nesse sentido, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou essas vagas para auxiliar na PNAB”, concluiu.

Mais informações do Processo Seletivo Simplificado por meio do telefone 2024-2258 ou do e-mail: [email protected].

>>>Confira o Edital do Ministério da Cultura

Publicações relacionadas