Concurso Nacional Unificado: veja data limite para pagar inscrição | A TARDE

Com mais de dois milhões de inscritos, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) encerra o prazo para inscrições nesta sexta-feira (9/2). Deste total, 800 mil pessoas ainda não pagaram a Guia de Recolhimento da União (GRU). O prazo final para pagamento da GRU é o mesmo para todos: 16 de fevereiro.

Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$60. O pagamento da taxa deve ser feito apenas por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser paga no banco, ou via PIX, com o respectivo QR Code.

A titular da pasta da Gestão, ministra Esther Dweck, faz um alerta aos candidatos que já realizaram a inscrição, mas que ainda não fizeram o pagamento da taxa, e também para aqueles que receberam a negativa do pedido de isenção e precisam efetuar agora o pagamento da GRU: “A inscrição final depende do pagamento das inscrições, então vale o alerta ao pessoal que já se inscreveu e ainda não pagou", frisa.

Concurso Nacional

O CPNU é uma inciativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e é considerado um modelo inovador de seleção de servidores públicos federais.

O Concurso Nacional permite a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Uma das vantagens é que o candidato pagará uma taxa de inscrição única. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, baseada na nota alcançada.

O objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos. A prova será realizada simultaneamente em 220 cidades do Brasil no dia cinco de maio.