Concurso Unificado: lista de espera terá mais de 13 mil pessoas

Após três meses de adiamento por conta das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, o Concurso Público Nacional Unificado, o "Enem dos Concursos", será realizado no próximo domingo, 18 de agosto. São mais de 2,1 milhões de inscritos para as 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal.

Pedro Assumpção



Assessor do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Organizador do certame, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) adotou um modelo de seleção inédito, semelhante ao do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em que os candidatos podem concorrer a diversos cargos e escolher a ordem de preferência, o que amplia as chances de aprovação. Além disso, o MGI formará um banco de candidatos aprovados em lista de espera, para futuras convocações.

Para cada um dos oito blocos temáticos será formado um banco de candidatos com o dobro do número de vagas imediatas do bloco. No total, serão mais de 13 mil classificados em todo o banco de candidatos. Serão considerados classificados aqueles que, após a soma das notas nas provas objetivas, discursivas e nas provas de títulos, estiverem classificados até o limite de duas vezes o número de vagas imediatas do bloco temático, com notas mais altas conforme o cargo e especialidade.

De acordo com o edital, serão levados em consideração os cargos e as especialidades com suas ordens de ranqueamento escolhidos na inscrição, além de levar em conta as vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Como funciona

Quem inicialmente não tiver nota suficiente para passar, por exemplo, em sua primeira opção de cargo, sinalizada no momento da inscrição, poderá atingir a nota mínima para entrar no seu segundo cargo prioritário, mas ainda segue no banco de candidatos para a primeira opção e tem chance de ser chamado, posteriormente (ainda que assuma o cargo que foi sua segunda opção).

Quem for contratado para sua terceira vaga de preferência, por exemplo, pode se manter no banco de candidatos para a sua primeira e segunda vagas escolhidas como prioritárias no momento da inscrição, tendo chance de ser convocado para ocupar posições melhores que surjam futuramente, se atingir os pré-requisitos.

"O banco de candidatos é a nossa forma de nomear a lista de espera do concurso unificado. Dependendo da sua nota, você poderá estar apto a ocupar a vaga que você indicou como preferencial ou as seguintes. Sua nota pode ser baixa para a vaga de preferência, mas pode ser suficiente para as outras. O candidato concorre a todas as vagas em que se inscreveu dentro do bloco”, explicou Pedro Assumpção, assessor do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do MGI.

Novas convocações

As novas convocações para cargos previstos no CPNU poderão ser feitas a cada seis meses ou conforme a necessidade e o fluxo de liberação e desocupação dos cargos. Também há a possibilidade das pessoas que estão no banco de candidatos em lista de espera serem chamadas a assumir vagas temporárias no serviço público federal. Caso o candidato assuma uma vaga temporária, ele seguirá no banco de candidatos, aguardando possíveis vagas efetivas, sem perder sua classificação.

Revisão

O edital de retificação do concurso foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira, 9 de agosto. Houve alterações significativas, como a distribuição de folhas para anotação das respostas para candidatos que aguardarem até os 30 minutos finais de prova, em cada turno.

Outra alteração nos oito editais foi em relação à avaliação biopsicossocial de quem concorre à reserva de vagas para pessoas com deficiência. Foi esclarecido que a avaliação será feita por equipe multiprofissional baseada na documentação (atestado ou laudo ou relatório) enviada pelo candidato na inscrição, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência (se conhecida), bem como a provável causa da deficiência.

A data da perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência permanece a mesma divulgada anteriormente: entre 17 e 25 de outubro. Mas a divulgação dos resultados preliminares da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência, assim como da avaliação de veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas, passou do dia 01 de novembro para o dia 17 do mesmo mês.

A disponibilização da imagem do cartão-resposta, inicialmente prevista para o domingo 8 de setembro, foi corrigida para o dia 10 de setembro. Além disso, o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas, que aconteceria nos dias 26 e 27 de outubro, foi adiado para 2 e 3 de novembro, para não coincidir com o segundo turno das eleições municipais. As datas posteriores também tiveram alteração.

O edital de retificação também corrigiu o valor da gratificação do cargo de nível médio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O valor já constava em medida provisória vigente em dezembro e que foi convertida na lei da carreira da Funai.