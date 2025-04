Confira como funciona os planos de internet de Elon Musk no Brasil

O serviço oferece conectividade em regiões remotas - Foto: AFP/Arquivos

A Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX, de Elon Musk, chega com a proposta de revolucionar a conectividade no Brasil com planos a partir de R$55 por mês. O serviço oferece conectividade em regiões remotas, com a proposta de levar internet de alta velocidade e dados ilimitados para áreas rurais, vilarejos isolados e locais de difícil acesso, onde a infraestrutura de banda larga tradicional é limitada ou inexistente.

A Starlink utiliza uma constelação de satélites em órbita baixa para fornecer internet em qualquer lugar do mundo, superando as limitações de fibra ótica e 4G. Além disso, oferece planos para viagens e embarcações, ampliando suas opções de uso.

Confira os planos e preços da Starlink no Brasil:

Plano residencial

Custa R$184 por mês, além do custo do equipamento, que é necessário para a instalação da antena.

Plano viagem

Voltado para quem está sempre na estrada ou em movimento, este plano custa R$450 por mês e inclui o custo do kit antena.

Com ele, é possível manter a conectividade em diferentes lugares, seja em hotéis, áreas de camping ou durante longas viagens.

Plano embarcações

A Starlink também oferece uma solução para quem precisa de internet em alto-mar. O plano para embarcações tem o custo de R$1.283 por mês, também com o custo adicional da antena.

Esses valores são um reflexo da versatilidade do serviço, que pode ser adaptado às diferentes situações e necessidades dos usuários.