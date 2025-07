Confira os 8 SUVs mais vendidos no Brasil no 1º semestre de 2025

Volkswagen T-Cross liderou em vendas de SUV - Foto: Divulgação

Aclamados pela versatilidade, a procura por veículos SUVs no mercado automotivo brasileiro tem crescido cada vez mais. Já na metade deste ano, o modelo bateu recorde com cerca de 469 mil vendas, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Além do crescimento absoluto, a participação dos veículos utilitários esportivos no mercado também cresceu. Conforme o acumulado de vendas entre janeiro e junho de 2025, 53% dos carros zero-quilômetro emplacados no Brasil eram SUVs.

Com a alta demanda, atualmente há cerca de 40 modelos de utilitários esportivos disponíveis no mercado. Apesar dos diversos recursos, entre eles: tamanho, luxo, desempenho e eletrificação que variam amplamente, as preferências dos consumidores recaem sobre a combinação de SUV compacto com motor 1.0 turbo.

É o caso dos modelos mais vendidos, que seguem essa receita, entre eles o líder, Volkswagen T-Cross. A versão topo de linha do campeão de vendas no semestre usa propulsor 1.4 turbinado, mas é justamente o 1.0 um dos trunfos de versões como o T-Cross Sense.

8 SUVs mais vendidos no primeiro semestre de 2025

Volkswagen T-Cross

Unidades vendidas no 1º semestre de 2025: 44.532;

Unidades vendidas no 1º semestre de 2024: 31.519;

Variação: crescimento de 41,3%;

Valor: a partir de R$ 119.990.

Volkswagen T-Cross teve mais de 40 mil veículos emplacados | Foto: Divulgação

Honda HR-V

Unidades vendidas no 1º semestre de 2025: 32.004;

Unidades vendidas no 1º semestre de 2024: 21.950;

Variação: crescimento de 45,8%;

Valor: a partir de R$ 156.100.

Modelo Honda HR-V varia de R$165.900,00 a R$204.200,00 | Foto: Divulgação

Hyundai Creta

Unidades vendidas no 1º semestre de 2025: 31.182;

Unidades vendidas no 1º semestre de 2024: 30.531;

Variação: crescimento de 2,1%;

Valor: a partir de R$ 144.990.

Hyundai Creta versão platinum custa a partir de R$ 178.990 | Foto: Divulgação

Toyota Corolla Cross

Unidades vendidas no 1º semestre de 2025: 30.091;

Unidades vendidas no 1º semestre de 2024: 21.844;

Variação: crescimento de 37,8%;

Valor: a partir de R$ 183.490.

Toyota Corolla Cross vendeu mais de 30 mil unidades | Foto: Divulgação

Jeep Compass

Unidades vendidas no 1º semestre de 2025: 27.533;

Unidades vendidas no 1º semestre de 2024: 22.791;

Variação: crescimento de 20,8%;

Valor: a partir de R$ 153.990.

Jeep Compass registrou um aumento de mais de 20,8% em vendas | Foto: Divulgação

Chevrolet Tracker

Unidades vendidas no 1º semestre de 2025: 27.243;

Unidades vendidas no 1º semestre de 2024: 28.865;

Variação: queda de 5,6%;

Valor: a partir de R$ 154.090.

Chevrolet renova Tracker para brigar com os SUVs compactos | Foto: Divulgação

Fiat Fastback

Unidades vendidas no 1º semestre de 2025: 25.161;

Unidades vendidas no 1º semestre de 2024: 21.735;

Variação: crescimento de 15,8%;

Valor: a partir de R$ 119.990.

Fiat Fastback 2025 é equipado com tecnologia híbrida-leve (MHEV) | Foto: Divulgação

Volkswagen Nivus

Unidades vendidas no 1º semestre de 2025: 22.662;

Unidades vendidas no 1º semestre de 2024: 25.866;

Variação: queda de 12,4%;

Valor: a partir de R$ 119.990.