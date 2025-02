Confronto com a PM termina com morte de 'chefão' do CV

Polícia informou que o suspeito possuía um extenso histórico criminal, com 12 passagens - Foto: Polícia Civil / Divulgação

Um homem identificado como Marcos Paulo Pena da Silva, de 38 anos, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar em Chapada dos Guimarães (MT). Apontado como uma liderança do Comando Vermelho (CV) e com diversas passagens pela polícia, ele foi alvo de uma ação durante a Operação Tolerância Zero, conduzida por equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), na última quarta-feira, 12.

De acordo com a corporação, os militares receberam denúncias sobre um ponto de venda de drogas que seria comandado por Marcos Paulo, apontado como integrante do Comando Vermelho (CV). Durante o patrulhamento, os policiais flagraram o suspeito armado em frente à residência. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir para dentro do imóvel.

Na tentativa de abordagem, Marcos Paulo apontou uma arma contra os policiais, que reagiram e efetuaram disparos. O suspeito foi atingido, teve a arma apreendida e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia informou que Marcos Paulo possuía um extenso histórico criminal, com 12 passagens por crimes como homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptação e ameaça. No local do confronto, além do revólver calibre .37 usado pelo suspeito, os agentes apreenderam dois tabletes de maconha.