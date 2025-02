Homem é preso suspeito de matar palestino a garrafadas

Mohammad Manasrah, de 20 anos - Foto: Divulgação/Sociedade Árabe Palestina do Amazonas

Um homem de 27 anos foi preso nesta quinta-feira, 13, por matar a golpes de garrafa um jovem palestino no dia 8 de fevereiro, em Manaus (AM). O suspeito foi identificado como Bruno da Silva Gomes.

O assassinato de Mohammad Manasrah, de 20 anos, aconteceu frente a uma casa noturna, no bairro Nossa Senhora das Graças, após um suposto esbarrão. De acordo com a investigação, o irmão da vítima trombou com Bruno e derrubou um balde de cerveja, que teria molhado o suspeito com o gelo.

A situação gerou confusão generalizada, o que levou os seguranças a intervirem e retirar Bruno do local. No entanto, já do lado de fora, ele foi informado por um comparsa sobre a saída do grupo de Mohammad.

Armado com uma garrafa, Bruno tentou atacar um dos jovens, mas Mohammad interveio para defender o amigo e acabou levando um golpe no pescoço. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto.

A polícia ainda busca o homem apontado como comparsa de Bruno.