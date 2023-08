Congresso retoma atividades com foco na economia

O Congresso Nacional vai voltar às atividades na próxima terça-feira, 1, após recesso informal concedido pelos parlamentares.

O principal objetivo do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos congressistas é retomar a análise de propostas legislativas prioritárias na área econômica, como a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma tributária e o marco fiscal.

O período de recesso oficial dos deputados e senadores geralmente é realizado entre 18 e 31 de julho. Porém, a interrupção dos trabalhos neste ano foi informal porque os congressistas não votaram a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), passou parte do período no cruzeiro do cantor de forró Wesley Safadão.

O governo Lula pediu aos congressistas que a LDO enviada no último dia 14 de abril fosse analisada só após aprovação do marco fiscal. A nova regra para as contas públicas ainda precisa ser votada na Câmara dos Deputados.