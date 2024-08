Conhecida no PCC por roubar Ary Toledo é presa em carro clonado

O assalto a Ary Toledo aconteceu na década de 1990 e foi feito com a ajuda de dois comparsas - Foto: Reprodução | SBT

Uma celebridade feminina no mundo do crime, Aurozita Régia da Silva, de 62 anos, foi presa pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 8, com um carro clonado na região de Queluz (SP). Ela estava foragida da Justiça desde junho de 2023.



Apontada pela polícia como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), Aurozita ficou conhecida após roubar o humorista Ary Toledo, em um flat de alto padrão, em 1992. No entanto, ela nega envolvimento com a facção criminosa.

Leia mais:

>> URGENTE: avião da VoePass cai com 62 pessoas a bordo; vídeo

>> Videos mostram momento da queda de avião em SP; assista

>> Avião que caiu em SP é o mesmo que fazia voo entre Salvador e Feira

Segundo o Metropóles, a mulher acumula 35 processos em São Paulo, desde 1986, por furto, roubo, extorsão mediante sequestro e até homicídio. Ela também respondeu por crimes cometidos no Rio de Janeiro. Além disso, antes de ser presa, havia sete mandados de prisão expedidos para Aurozita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

O assalto a Ary Toledo aconteceu na década de 1990 e foi feito com a ajuda de dois comparsas. Na ocasião, policiais investigavam ladrões chamados de “ratos”. Os bandidos agiam em hotéis e flats, nas regiões dos Jardins e Bela Vista, na região central da capital paulista.

O humorista, segundo registros policiais, reconheceu Aurozita por meio de uma foto dela, constante no álbum do Serviço de Identificação Criminal. Natural de Recife (PE), Aurozita tinha 29 anos na ocasião e já respondia por dois crimes em São Paulo, pelos quais estava foragida.