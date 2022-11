Conselho Nacional dos Procuradores emite nota em defesa da democracia

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) emitiu uma nota pública, nesta terça-feira, 1º, em defesa da democracia e contra manifestações ilegais em contrário ao resultado expresso nas eleições presidenciais.



Segundo o documento, "os recentes ataques ao Estado Democrático de Direito, materializados nas restrições do direito de ir e vir impostas por uma parte da sociedade que pretende contestar o resultado das eleições presidenciais, em desacordo com o respeito à soberania popular do voto, não encontram amparo constitucional".

A nota foi assinada pela presidente do Conselho, a procuradora-geral de Justiça da Bahia, Norma Cavalcanti.