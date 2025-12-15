Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GOLPE

Consumir conteúdo adulto pode gerar clonagem do WhastApp; entenda

Criminosos aproveitam da curiosidade para fazer vítimas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/12/2025 - 14:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Consumir conteúdo adulto pode gerar clonagem do WhastApp; entenda
-

Um novo golpe nas redes sociais mira em consumidores de conteúdo adulto. Estelionatários têm usado mensagens enganosas para induzir as vítimas a baixar arquivos infectados por vírus, gerando a clonagem no WhatsApp.

Os criminosos se aproveitam da curiosidade para fazer com que as vítimas cliquem no link ou arquivo e para roubar dados pessoais e financeiros.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre as mensagens está “Sua amiguinha de santinha só tem a cara. Olha as fotos e vídeos que vazaram dela. Bem safadinha. Sigilo total aí, viu?".

Caso o êxito seja alcançado, o vírus consegue acessar aplicativos, senhas, fotos, contatos e dados bancários.

Caí no golpe! E agora?

Leia Também:

Mensagens agendadas? Saiba como programar envios no WhatsApp
Caiu? WhatsApp apresenta instabilidade nesta quarta
WhatsApp deixará de funcionar em 12 celulares a partir de dezembro; veja lista

Caso caia no golpe, a vítima deve fazer prints da conversa. Em seguida, ela precisa registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil da região onde o crime ocorreu.

Como se proteger?

  • Desconfie de mensagens inesperadas, mesmo que pareçam vir de amigos ou familiares;
  • Não clique em arquivos suspeitos;
  • Verifique, através de outro meio, com a pessoa que supostamente enviou o arquivo;
  • Mantenha o dispositivo e aplicativos atualizados para facilitar a ação do sistema operacional;
  • Use um antivírus confiável.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

antivírus estelionato online golpe redes sociais proteção de dados segurança digital Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x