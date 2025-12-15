Consumir conteúdo adulto pode gerar clonagem do WhastApp; entenda

- Foto: Agência Brasil

Um novo golpe nas redes sociais mira em consumidores de conteúdo adulto. Estelionatários têm usado mensagens enganosas para induzir as vítimas a baixar arquivos infectados por vírus, gerando a clonagem no WhatsApp.

Os criminosos se aproveitam da curiosidade para fazer com que as vítimas cliquem no link ou arquivo e para roubar dados pessoais e financeiros.

Entre as mensagens está “Sua amiguinha de santinha só tem a cara. Olha as fotos e vídeos que vazaram dela. Bem safadinha. Sigilo total aí, viu?".

Caso o êxito seja alcançado, o vírus consegue acessar aplicativos, senhas, fotos, contatos e dados bancários.

Caí no golpe! E agora?

Caso caia no golpe, a vítima deve fazer prints da conversa. Em seguida, ela precisa registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil da região onde o crime ocorreu.

Como se proteger?