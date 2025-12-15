GOLPE
Consumir conteúdo adulto pode gerar clonagem do WhastApp; entenda
Criminosos aproveitam da curiosidade para fazer vítimas
Por Luiza Nascimento
Um novo golpe nas redes sociais mira em consumidores de conteúdo adulto. Estelionatários têm usado mensagens enganosas para induzir as vítimas a baixar arquivos infectados por vírus, gerando a clonagem no WhatsApp.
Os criminosos se aproveitam da curiosidade para fazer com que as vítimas cliquem no link ou arquivo e para roubar dados pessoais e financeiros.
Entre as mensagens está “Sua amiguinha de santinha só tem a cara. Olha as fotos e vídeos que vazaram dela. Bem safadinha. Sigilo total aí, viu?".
Caso o êxito seja alcançado, o vírus consegue acessar aplicativos, senhas, fotos, contatos e dados bancários.
Caí no golpe! E agora?
Caso caia no golpe, a vítima deve fazer prints da conversa. Em seguida, ela precisa registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil da região onde o crime ocorreu.
Como se proteger?
- Desconfie de mensagens inesperadas, mesmo que pareçam vir de amigos ou familiares;
- Não clique em arquivos suspeitos;
- Verifique, através de outro meio, com a pessoa que supostamente enviou o arquivo;
- Mantenha o dispositivo e aplicativos atualizados para facilitar a ação do sistema operacional;
- Use um antivírus confiável.
