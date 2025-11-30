WhatsApp deixará de funcionar em 12 celulares a partir de dezembro; veja lista

O WhatsApp vai parar de funcionar em 12 modelos de celulares - Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

O WhatsApp vai parar de funcionar em 12 modelos de celulares a partir de dezembro. O fim da operação ocorre devido à incompatibilidade do aplicativo com aparelhos que têm um software antigo.

A Meta, companhia responsável pela plataformas, analisa os aparelhos com o menos número de usuários para determinar o funcionamento.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quando o celular está com o software desatualizado, ele deixa de acompanhar as atualizações e não acessa as novas funcionalidades pois, além de apresentar lentidão, o dispositivo fica sem proteção. Assim, ele fica exposta a ataques de vírus, malwares, hacers e outros que podem comprometer a privacidade dos dados do usuário.

Aparelhos que deixaão de ter Whatsapp

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy J2

LG

LG V10

LG G3

Motorola

Moto G

HTC

One M8

Sony