TECNOLOGIA
O SEU ESTÁ?

WhatsApp deixará de funcionar em 12 celulares a partir de dezembro; veja lista

Aplicativa deixa de ser compatível com alguns modelos a partir de dezembro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/11/2025 - 8:35 h | Atualizada em 30/11/2025 - 8:46
O WhatsApp vai parar de funcionar em 12 modelos de celulares
O WhatsApp vai parar de funcionar em 12 modelos de celulares -

O WhatsApp vai parar de funcionar em 12 modelos de celulares a partir de dezembro. O fim da operação ocorre devido à incompatibilidade do aplicativo com aparelhos que têm um software antigo.

A Meta, companhia responsável pela plataformas, analisa os aparelhos com o menos número de usuários para determinar o funcionamento.

Quando o celular está com o software desatualizado, ele deixa de acompanhar as atualizações e não acessa as novas funcionalidades pois, além de apresentar lentidão, o dispositivo fica sem proteção. Assim, ele fica exposta a ataques de vírus, malwares, hacers e outros que podem comprometer a privacidade dos dados do usuário.

Leia Também:

Max, a alternativa ao WhatsApp que divide os usuários
Whatsapp apresenta nova função semelhante ao Instagram
Brecha no WhatsApp permite extração de dados de bilhões de usuários

Aparelhos que deixaão de ter Whatsapp

Apple

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Samsung

  • Galaxy J2

LG

  • LG V10
  • LG G3

Motorola

  • Moto G

HTC

  • One M8

Sony

  • Xperia Z3
  • Xperia Z2

