WhatsApp deixará de funcionar em 12 celulares a partir de dezembro; veja lista
Aplicativa deixa de ser compatível com alguns modelos a partir de dezembro
Por Luiza Nascimento
O WhatsApp vai parar de funcionar em 12 modelos de celulares a partir de dezembro. O fim da operação ocorre devido à incompatibilidade do aplicativo com aparelhos que têm um software antigo.
A Meta, companhia responsável pela plataformas, analisa os aparelhos com o menos número de usuários para determinar o funcionamento.
Quando o celular está com o software desatualizado, ele deixa de acompanhar as atualizações e não acessa as novas funcionalidades pois, além de apresentar lentidão, o dispositivo fica sem proteção. Assim, ele fica exposta a ataques de vírus, malwares, hacers e outros que podem comprometer a privacidade dos dados do usuário.
Aparelhos que deixaão de ter Whatsapp
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Samsung
- Galaxy J2
LG
- LG V10
- LG G3
Motorola
- Moto G
HTC
- One M8
Sony
- Xperia Z3
- Xperia Z2
