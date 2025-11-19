Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Brecha no WhatsApp permite extração de dados de bilhões de usuários

A brecha estava na ferramenta de busca usada para iniciar conversas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/11/2025 - 11:50 h
WhatsApp
WhatsApp -

Pesquisadores da Universidade de Viena descobriram que o WhatsApp manteve por anos uma falha que permitia coletar, em massa, números de celular e dados públicos de usuários. A brecha estava na ferramenta de busca usada para iniciar conversas com contatos não salvos.

Como não havia limite efetivo de consultas, era possível testar sequências de números e identificar contas ativas, a chamada técnica de enumeração, também conhecida como scraping.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o estudo, esse método permitiria mapear informações de cerca de 3,5 bilhões de usuários, número maior que o total oficial divulgado pelo WhatsApp (2 bilhões).

De acordo com o g1, além dos números, também era possível obter fotos e frases de perfil, embora as mensagens sigam protegidas por criptografia. Os pesquisadores afirmaram ter realizado até 7 mil buscas por segundo sem bloqueio e descartaram os dados após os testes.

Leia Também:

Golpistas usam videochamada do WhatsApp para limpar sua conta bancária
Profissões do futuro: IA vai extinguir empregos e criar novas oportunidades
Bug do Milênio? Relembre quedas mundiais que pararam as internet

Com a brecha, foi possível criar um “censo” mundial do aplicativo. Os dados apontam, por exemplo, que o Brasil teria 206 milhões de usuários, o terceiro maior mercado, e que 61% deles deixam a foto de perfil visível. O estudo alerta que tais informações podem ser usadas para golpes, spam e ataques de phishing.

Os autores disseram ter alertado a Meta desde 2024, mas só após o anúncio de publicação do estudo, em setembro de 2025, a empresa demonstrou mais ação. O WhatsApp afirmou que implementou novas defesas contra scraping e agradeceu a colaboração, dizendo não haver indícios de uso malicioso da falha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dados pessoais pesquisa acadêmica privacidade scraping segurança digital Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
WhatsApp
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

WhatsApp
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

WhatsApp
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

WhatsApp
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x