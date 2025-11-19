Menu
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Golpistas usam videochamada do WhatsApp para limpar sua conta bancária

Golpistas se passam por representantes de bancos ou do suporte da Meta

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/11/2025 - 10:29 h
Ilustrativa
Ilustrativa

Criminosos estão utilizando a função de compartilhamento de tela do WhatsApp para aplicar golpes bancários e roubar dados pessoais. Segundo pesquisa da empresa de cibersegurança ESET, os golpistas entram em contato por videochamada, geralmente após monitorarem reclamações da vítima em redes sociais, e se passam por representantes de bancos ou do suporte da Meta.

Como golpe funciona

Durante a ligação, eles criam clima de urgência, afirmando que a conta está em risco e pedem que a pessoa compartilhe a tela ou instale aplicativos como AnyDesk ou TeamViewer. Com acesso visual às informações, conseguem ver senhas, códigos e dados bancários, limpando contas inteiras.

O que diz a Meta?

A Meta, dona do WhatsApp, afirma ter adotado medidas contra esse tipo de ataque, incluindo um aviso alertando sobre o risco de compartilhar a tela.

As ações da empresa também incluem o banimento de até 8 milhões de contas golpistas e remoção de mais de 21.000 páginas falsas imitando serviços de suporte ao consumidor em diversos países, como Camboja, Laos, Mianmar, Emirados Árabes Unidos e Filipinas.

Tags:

Cibersegurança golpes bancários Meta Whatsapp

Ver todas

x