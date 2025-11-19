Golpistas usam videochamada do WhatsApp para limpar sua conta bancária

Ilustrativa - Foto: Freepik

Criminosos estão utilizando a função de compartilhamento de tela do WhatsApp para aplicar golpes bancários e roubar dados pessoais. Segundo pesquisa da empresa de cibersegurança ESET, os golpistas entram em contato por videochamada, geralmente após monitorarem reclamações da vítima em redes sociais, e se passam por representantes de bancos ou do suporte da Meta.

Como golpe funciona

Durante a ligação, eles criam clima de urgência, afirmando que a conta está em risco e pedem que a pessoa compartilhe a tela ou instale aplicativos como AnyDesk ou TeamViewer. Com acesso visual às informações, conseguem ver senhas, códigos e dados bancários, limpando contas inteiras.

O que diz a Meta?

A Meta, dona do WhatsApp, afirma ter adotado medidas contra esse tipo de ataque, incluindo um aviso alertando sobre o risco de compartilhar a tela.

As ações da empresa também incluem o banimento de até 8 milhões de contas golpistas e remoção de mais de 21.000 páginas falsas imitando serviços de suporte ao consumidor em diversos países, como Camboja, Laos, Mianmar, Emirados Árabes Unidos e Filipinas.