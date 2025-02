Corpo de bebê é encontrado dentro de saco de lixo em frente a UPA

Caso aconteceu em Aparecida de Goiânia - Foto: Reprodução

O corpo de um bebê foi encontrado morto em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasicon, em Aparecida de Goiânia (GO), no domingo, 2, dentro de um sacode lixo. Moradores notaram a sacola de plástico e acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM).

A morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo o colunista Carlos Marone, do Metrópoles, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios.

De acordo com a Polícia Científica, o corpo já estava em estado de decomposição. A placenta foi encontrada junto ao corpo do bebê. A PCGO vai esclarecer os detalhes do caso, bem como descobrir quem deixou o bebê no saco plástico.