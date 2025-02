Pastor é preso suspeito de estuprar meninas após convites à casa dele

Segundo a polícia, o suspeito usava a reputação de pastor para ganhar confiança - Foto: Divulgação/PCES

Um pastor de 65 anos foi preso por suspeita de estuprar pelo menos seis meninas que visitavam a casa dele, na Serra, Grande Vitória (ES). À época, as vítimas identificadas tinham entre 6 e 12 anos.

Ele foi preso na última segunda-feira, 27. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a denúncia começou quando uma das vítimas, durante a terapia, conseguiu revelar o abuso sexual que sofreu na infância.

"Ela revelou para uma pessoa que contatou que outras crianças poderiam ter sido vítimas. […] E verificaram que todas as amiguinhas também tinham sido abusadas por ele”, contou a delegada Thaís Cruz, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Segundo a polícia, o homem ganhava a confiança da vizinhança utilizando o título de pastor. As investigações acreditam que as outras vítimas possam ter sido abusadas, já que o homem utilizava a reputação de fiel.

O suspeito, enquanto estava sendo encaminhado para a delegacia, percorreu todo o trajeto cantando louvor dentro da viatura, de acordo com a delegada. O pastor negou as acusações e, durante as investigações, a esposa não demonstrava indícios de que o suspeito cometesse os crimes.

“Ele negou, falou que não sabe o motivo e que ia cair por terra essa acusação, por ele ser religioso. Inclusive, no deslocamento da casa dele até a delegacia, ele veio orando e cantando a Deus, falando que Deus ia tirá-lo dessa acusação. E falou que, se elas fizeram, foi entre elas, não teve a participação dele”, contou Thais.