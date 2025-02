Homem é preso após ser flagrado estuprando enteada de 13 anos

Imagem ilustrativo - Foto: Reprodução

Um homem de 28 anos foi preso, nesta quinta-feira, 30, após ser flagrado estuprando a própria enteada, de 13 anos, no Distrito Federal. A mãe da menina viu o companheiro praticando o crime.

Em depoimento, a menina relatou que os abusos se iniciaram no ano passado, na casa onde todos moram. Ela disse que tentava se afastar do padrasto mas que, enquanto estava no sofá, ficou “paralisada por medo”.

A vítima foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML) para a realização de exame de corpo de delito. Também foram solicitadas medidas protetivas de urgência para ela com o fundamento da lei Henry Borel.

A prisão foi feita por agentes da 8ª Delegacia de Polícia (Estrututal) e o homem encontra-se à disposição da Justiça. Caso seja condenado, ele poderá cumprir pena de até 15 anos de prisão.