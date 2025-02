Motorista por App é banido de plataforma após dar voadora em idosa

Polícia Civil também informou que diligências estão em andamento para esclarecer os fatos - Foto: Reprodução

A Uber anunciou, nesta sexta-feira, 31, que baniu o motorista de aplicativo que agrediu uma mulher de 68 anos em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. O ataque ocorreu na quarta-feira, 29, quando a vítima já havia chegado ao prédio onde mora e foi surpreendida com uma voadora nas costas, caindo no chão dentro do condomínio. As câmeras de segurança registraram o momento da agressão.

Idosa é agredida por motorista de aplicativo após corrida em Copacabana.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/NHsNsfnS56 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 31, 2025

Em nota, a Uber lamentou o episódio e afirmou que considera "inaceitável o uso de violência". A empresa destacou que a conta do "motorista parceiro" foi banida assim que tomou conhecimento do caso. O motorista foi identificado pela Polícia Civil, que informou que ele será intimado a prestar depoimento.

De acordo com a polícia, a mulher estava voltando de uma consulta médica para avaliação de pneumonia quando foi atacada. A agressão teria ocorrido após ela comer um biscoito dentro do carro do motorista. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) como lesão corporal, e a vítima passará por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) ainda nesta sexta-feira, 31.

A Polícia Civil também informou que diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.